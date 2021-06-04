Калуга, 4 июня, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в энергосистеме Калужской области в мае составило 566,4 млн кВт∙ч, что на 55,7 млн кВт∙ч больше объема потребления в мае 2020 года, сообщает 4 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской областей» (Смоленское РДУ).

So-ups.ru Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в мае 2021 года.

Электростанции энергосистемы Калужской области в мае выработали 21,6 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 60,5% больше выработки за май 2020 года. Рост показателя в основном обусловлен действием ограничительных мер в мае 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Потребление электроэнергии Калужской области за январь-май составило 3215,2 млн кВт или на 10,1% больше чем за аналогичного показателя 2020 года. Выработка электроэнергии в энергосистеме области за январь — май составила 137,1 млн кВт∙ч, что на 26,9% больше, чем за такой же период 2020 года.

Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Калужской области покрывался за счёт перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный переток в энергосистему Калужской области в мае составил 544,8 млн кВт∙ч, а за январь — май-3078,1 млн кВт∙ч.