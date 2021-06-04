Оренбург, , 12:14 — REGNUM В Оренбургской области завершился подсчёт негазифицированных домовладений. На 1 июня в регионе числится 2622 таких дома. Готовность на догазификацию выразили владельцы 1743 сельских усадеб, сообщает пресс-служба областного правительства.

Подсчёт проводили минстрой, муниципальные образования и АО «Газпром газораспределение Оренбург», исполняя поручение президента России по поводу ускоренной догазификации домовладений.

Стоит отметить, в Оренбуржье полностью завершена газификация населенных пунктов с количеством домовладений от 100 и более. На 1 января уровень газификации населения составил 96,96%.

Газифицировано природным газом 1 361 (из 1720) населенных пунктов области. Оставшиеся негазифицированные села отдалены от районных центров. В таких населённых пунктах проживает около 9 тыс. человек, а количество домов варьируется от одного до 40.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед одобрил закон о газификации домов: что бесплатно