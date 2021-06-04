Красноярск, , 12:12 — REGNUM В Красноярском крае задержаны главный и ведущий бухгалтеры районного отдела полиции. Как сообщили ИА REGNUM 4 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, они подозреваются в особо крупном мошенничестве.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере») возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из управления собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю. Фигурантами стали главный бухгалтер межмуниципального отдела МВД России «Курагинский» и ведущий бухгалтер этого же отдела.

По предварительной версии следствия, подозреваемые в 2019 году незаконно начисляли зарплату на счёт, открытый на имя одного из сотрудников отдела полиции. При этом привязанная к счёту банковская карта находилась у подозреваемых. Таким образом им удалось похитить более 2,5 млн рублей, подчеркнули в ведомстве. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в отношении главного государственного таможенного инспектора автотранспортного отдела таможни возбуждено уголовное дело.

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