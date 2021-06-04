Москва, , 12:12 — REGNUM Новый социальный проект об истории семейных снимков запустили на ВДНХ. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе выставки.

Проект «Связь поколений» будет посвящен истории семейных снимков, сделанных на выставке. Прием заявок на участие в проекте стартовал в марте 2021 года. Для этого все желающие могли поделиться личными фотографиями с ВДНХ, сделанными несколько или десятки лет назад, и теплыми воспоминаниями о снимках. Первый видеоролик из серии проекты вышел на сайте ВДНХ и соцсетях 4 июня 2021 года.

«ВДНХ — это живая история нескольких поколений. У миллионов людей с Выставкой связаны приятные воспоминания и трогательные истории — как свои, так и из жизни родственников, друзей и коллег. Здесь в разные годы посещали павильоны и выставки, любовались фонтанами, гуляли с внуками, назначали свидания. Продолжать летопись таких историй, поддерживать преемственности традиции посещать Выставку — одна из наших актуальных задач и сегодня», — сказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

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