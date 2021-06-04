Оттава, , 12:10 — REGNUM Канадско-американская компания по производству автодомов Loki Basecamp представила туристический кемпер новой серии Falcon. Об этом сообщается на сайте производителя.

Кемпер Falcon Lokibasecamp.com

Кемпер представляет собой большой жилой бокс для установки на грузовую платформу пикапов. Его можно установить на кузова таких моделей, как Toyota Tacoma, Ford Super Duty, Rivian R1T и Tesla Cybertruck.

Новинку можно эксплуатировать в любое время года. Для этого в кемпере есть кондиционер, обогреватель, а также система горячего водоснабжения. Обшит автодом синтетической композитной изоляцией.

Также производители предусмотрели на крыше солнечные панели, которые обеспечивают до 0,360 кВт энергии.

Внутри имеется диван, двуспальная кровать, мойка, санузел и даже душ. Также здесь есть различные крепежные элементы для рюкзаков, лыж, велосипедов и многого другого.

Стоимость кемпера равна 135 тыс. долларов (около 9,9 млн рублей).

Ранее тюнинговая компания Irmsсher из Германии переделала кемпер, созданный на базе модели Opel Zafira Life. Автодом укомплектован инновационным многофункциональным быстросъёмным бокс-трансформером «i Box». В нём есть практически всё основное снаряжение для кемпинга.

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