Тюмень, , 12:09 — REGNUM В Тюмени арестован мужчина, который обвиняется в убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, утром 31 мая 2021 года в автомобиле скорой медицинской помощи скончалась девушка, доставленная из квартиры дома, расположенного на улице Геологоразведчиков. До этого, между 25-летним мужчиной и потерпевшей произошёл конфликт.

Портал 72.ru со ссылкой на мать потерпевшей сообщает, что девушка встречалась с вышеуказанным мужчиной продолжительное время. Он поднимал на неё руку, унижал, и в итоге она от него ушла. Однако мужчина продолжал преследовать её, угрожая убить, если она к нему не вернётся. Мать считает, что подозреваемый насильно затащил её дочь к себе домой и выбросил в ходе конфликта из окна четвёртого этажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).