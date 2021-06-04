Барун-Хемчикский район, Тува, , 12:07 — REGNUM Медицинские организации Тувы готовы к приёму больных с подозрением на заражение сибирской язвой. По словам министра здравоохранения республики Анатолия Югая, обеспечен необходимый запас лекарств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия согласно предписаниям Роспотребнадзора.

«Будет проведено вакцинирование среди населения после определения подлежащих лиц. Проводится осмотр тех, кто находился в близком контакте с больным. В случае выявления подозрения готовы к отбору анализов, немедленной госпитализации и лечению», — отметил он.

Министр также призвал местных жителей отнестись к ситуации без паники. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться к работающим на месте специалистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района Тувы был введён режим карантина для предотвращения распространения сибирской язвы. Кожную форму опасного заболевания заподозрили у 29-летнего местного жителя.

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