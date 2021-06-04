Иркутск, , 12:07 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 5 июня. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днем в западных районах, а 6 июня местами в западных, южных и центральных районах, ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 15−20 м/с.

Температура ночью +11,+16°С, местами +2,+7°С, днём +17,+22°С, при малооблачной погоде +25,+30°С, в северо-восточных районах +28,+33ºС.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Приангарья не исключают ухудшения паводковой обстановки: 6−7 июня в левобережных притоках реки Ангары и реках Южного Прибайкалья в связи с прогнозом выпадения ливневых дождей возможно резкое повышение уровней воды.

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