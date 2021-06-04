Киев, , 12:10 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что намерен принять активное участие в избирательной кампании на выборах в Грузии в органы местного самоуправления, назначенных на октябрь. Об этом бывший грузинский лидер 3 июня сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Поскольку правящая партия «Грузинская мечта» согласилась объявить досрочные выборы в парламент, если получит менее 43% голосов в ходе местных выборов, Саакашвили считает, что крайне важно принять участие в этом «референдуме».

"Я не только буду активно вмешиваться в референдум по досрочным парламентским выборам этой осенью, но и буду возглавлять нашу кампанию по устранению этой власти в Грузии, и никто мне не указ», — написал экс-президент.

Стоит отметить, что «стремление повлиять» Саакашвили на ситуацию в Грузии стало предметом обсуждения в связи с визитом 3 июня в Тбилиси премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Тот заявил, что бывший грузинский президент не имеет влияния на политику Киева. На это глава МИД Грузии Давид Залкалиани призвал Саакашвили отказаться от вмешательства в выборы в Грузии, так как это является нарушением закона.

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