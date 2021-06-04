Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM 95% компаний МСП просят заменить штраф за первое нарушение на предупреждение. Такие данные презентовал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич по итогам всероссийского опроса представителей бизнеса.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич принял участие в сессии ПМЭФ «Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса». Ключевой темой дискуссии, организованной Генеральной Прокуратурой РФ, стало обсуждение совершенствования подходов к назначению наказаний в рамках проекта нового КоАП РФ. Пересмотр ряда положений сегодня является одним из ключевых запросов предпринимательского сообщества для совершенствования условий ведения бизнеса.

Корпорация МСП (Группа ВЭБ) консолидировала позиции предпринимателей и по результатам обсуждения сформулировала 4 основных предложения для включения в новую редакцию КоАП РФ. Основным принципом работы проверяющих органов должно стать предупреждение как первая мера реагирования: введение в отношении всех предпринимателей предупреждений вместо штрафа за впервые совершенное в течение 1 года правонарушение при отсутствии отягчающих обстоятельств. Также предложено внедрить дифференцированную шкалу штрафов в привязке к категории бизнеса по выручке (микро, малые, средние предприятия).

В своем выступлении Александр Исаевич озвучил предложение бизнеса запретить суммировать штрафы за однородные правонарушения, а также запретить одновременное привлечение организации и ее руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение. Необходима четкая регламентация случаев привлечения к ответственности организации и ее должностного лица.

Для верификации этих инициатив Корпорация МСП провела всероссийский опрос, в котором приняли участие более 6 тысяч предпринимателей. Опрос подтвердил важность пересмотра подходов по привлечению к административной ответственности.

«По результат опроса сформирована четкая позиция бизнеса о необходимости и важности внедрения принципа «предупреждение как первая мера реагирования». Это отметили 95% респондентов. За внедрение дифференцированной шкалы штрафов в привязке к категории бизнеса по выручке проголосовали 86% опрошенных. 85% предпринимателей отметили необходимость запрета на одновременное привлечение юр. лица и его руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение. Внедрение запрета на суммирование штрафов за однородные правонарушения важно для 82% респондентов», — отметил в своем выступлении глава Корпорации МСП.