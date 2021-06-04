Станица Гиагинская, Адыгея, , 12:07 — REGNUM В Адыгее пойдет под суд экс-глава Гиагинского района Александр Бутусов. Его обвиняют в совершении двух преступлений по статьям УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Действия бывшего главы нанесли существенный урон бюджету, сообщили 4 июня в пресс-службе СКР по региону.

Как известно, по первому эпизоду уголовного дела Бутусов подозревается в захоронении мусора на землях сельскохозяйственного назначения, что повлекло ущерб на сумму около 12 млн рублей. Свалку вблизи станицы Гиагинская экс-глава муниципалитета хотел закопать, чтобы его не привлекли к ответственности за неисполнение судебного решения о её рекультивации.

После этого злоумышленник отдал этот участок земли, загрязненный химическими веществами, в аренду жительнице района, хотя использование земель для выращивания сельхозпродукции было под запретом.

Второй эпизод уголовного дела связан с причинением материального ущерба на сумму 680 тыс. рублей. Экс-глава района по дружбе с руководителем компании подписал фиктивные договоры о якобы выполнении работ по благоустройству территории станицы Гиагинская.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Гиагинского района Адыгеи Александр Бутусов был задержан в октябре 2020 года.