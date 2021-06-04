Москва, , 12:02 — REGNUM В России появится новый туристический маршрут. РЖД в конце июня 2021 года запустит мультимодальный маршрут из Москвы на озеро Байкал, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Новый туристический маршрут объединит три вида транспорта: железнодорожный, водный (теплоход «Метеор») и воздушный (самолёт).

Мультимодальный маршрут на озеро Байкал пройдёт через Казань, Екатеринбург и Иркутск по Кругобайкальской железной дороге. Пока стоимость нового маршрута из Москвы на Байкал неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, в летнем сезоне-2021 из Москвы на Байкал запущены чартерные авиарейсы. Авиабилет туда-обратно стоит от 10 тыс. рублей.

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