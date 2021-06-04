Нур-Султан, , 12:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем государственных символов. Об этом глава государства написал 4 июня на своей странице в Twitter.

По его словам, праздник имеет особое значение для граждан Казахстана. «Пусть эти священные атрибуты независимости всегда служат единению нации!» — написал казахстанский лидер.

Напомним, конституционный закон о государственных символах Казахстана был выпущен 24 января 1996 года после принятия новой конституции в 1995 году. 4 июня 2007 начал действовать новый закон «О государственных символах».