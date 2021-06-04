Иркутск, , 12:00 — REGNUM Бывшему милиционеру, «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, вынесен новый, третий по счёту приговор. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Иркутской области, 4 июня Ангарский городской суд приговорил его к девяти годам и восьми месяцам колонии.

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Суд признал уже приговоренного раннее к двум пожизненным срокам убийцу более 80 женщин признал виновным ещё в двух убийствах, совершённых им в 1995 году. Про эти преступления Попков сам сообщил следствию.

Следствием и судом установлено, что Попков в ночь с 13 на 14 июля 1995 года совершил убийство ранее ему незнакомой женщины. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен ещё к одному убийству в 1995 году. Тогда, находясь в лесном массиве за территорией автоколонны в Ангарске, он аналогичным способом расправился с женщиной.

«С учётом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — уточнили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Иркутской области началось рассмотрение нового уголовного дела в отношении бывшего милиционера, «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который ранее был приговорен к двум пожизненным срокам за 81 убийство.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. В связи с расследованием новых эпизодов Попков был этапирован в Иркутскую область из Мордовии, где отбывал наказание.

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В 2020 году Попков написал явки с повинной в совершении ещё ряда преступлений в Ангарске. На допросе следователям СК России он дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 год в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.

По версии следствия, все преступления Попков, имеющий патологическое влечение к убийству с садистскими элементами людей, совершал на протяжении 20 лет в разных районах Иркутской области — в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском. В расследовании части из них он сам принимал участие как сотрудник милиции. Жертвами маньяка становились женщины самого разного социального статуса и возраста — от 16 до 40 лет.