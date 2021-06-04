Североуральск, Свердловская область, , 12:10 — REGNUM Мэрию Североуральска (Свердловская область) обязали выплатить 25 тыс. рублей подростку, пострадавшему от нападения бездомных собак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В январе 2020 года стая бездомных собак напала на 15-летнего школьника. Подросток получил укушенную рану левого бедра и был сильно напуган. Оказалось, что мэрия Североуральска на тот момент не заключила контракт на отлов бездомных собак.

Прокуратура обязала чиновников заключить договор с подрядчиком на отлов бродячих животных и обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию в адрес пострадавшего.

Североуральский городской суд постановил взыскать с чиновников 25 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алапаевске (Свердловская область) автолюбитель расстрелял собаку и скрылся с места происшествия.

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