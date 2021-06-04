Джакарта, , 11:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди раскрыла новые факты относительно вакцинации против коронавируса в мире, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД Индонезии, большинство вакцин получают богатые страны, и их число достигает 83%.

Ретно Марсуди «Несмотря на то, что вакцинация идёт в 187 странах, разрыв во владении вакциной между богатыми и бедными странами по-прежнему вызывает озабоченность во всем мире»

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Северная Америка вакцинировала 59,62% от общей численности населения, Европа — 46,53%, регион Юго-Восточная Азия — 7,13%, а Африка — 2,25%.

При этом богатые страны получили 83% доз вакцины против коронавируса, в то время как развивающиеся страны — только 17%.

Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия продолжит поддерживание создания равного доступа к вакцинам для всех стран.