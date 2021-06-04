Джакарта, 4 июня 2021, 11:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди раскрыла новые факты относительно вакцинации против коронавируса в мире, сообщает Sindonews.
По словам главы МИД Индонезии, большинство вакцин получают богатые страны, и их число достигает 83%.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Северная Америка вакцинировала 59,62% от общей численности населения, Европа — 46,53%, регион Юго-Восточная Азия — 7,13%, а Африка — 2,25%.
При этом богатые страны получили 83% доз вакцины против коронавируса, в то время как развивающиеся страны — только 17%.
Ретно Марсуди подчеркнула, что Индонезия продолжит поддерживание создания равного доступа к вакцинам для всех стран.