Иркутск, , 11:57 — REGNUM В ближайшие дни паводковая обстановка может существенным образом ухудшиться в Иркутской области, предупреждают спасатели. По уточненным данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня днем в западных и северо-западных районах, 6 июня местами по области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра 15−20 м/с, в селеопасных районах очень сильные дожди.

6−7 июня в левобережных притоках реки Ангары и реках Южного Прибайкалья в связи с прогнозом выпадения ливневых дождей возможно резкое повышение уровней воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2021 года власти Тулуна — города, пострадавшего от мощнейшего наводнения летом 2019 года — ввели режим повышенной готовности. К 30 мая уровень воды в реке Ия составил 683 см при критическом 730 см.

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