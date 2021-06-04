Уфа, , 11:56 — REGNUM Организатора нарколаборатории приговорили к длительному сроку заключения в Уфе. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что 49-летний подсудимый арендовал частный дом в Уфе, где с января прошлого года организовал нарколабораторию, там он изготавливал синтетический наркотик.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к 8 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили пятерых участников наркогруппировки.