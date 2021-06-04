Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Разработчики мобильной игры Injustice 2 Mobile извинились перед геймерами за «неприличный» ивент в честь месяца гордости ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщило издание Kotaku.

Дело в том, что в рамках месяца гордости ЛГБТ-сообщества игрокам Injustice 2 Mobile предлагалось за различные награды не менее четырёхсот тысяч раз победить Ядовитого Плюща — единственную известную ЛГБТ-героиню проекта. Геймеры не оценили эту инициативу, назвав её «глупой» и «неуместной».

Позже разработчики признались в том, что идея ивента действительно неуместна. По их словам, подобные события не должны подталкивать людей к насилию в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

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