Грозный, , 11:49 — REGNUM В Чечне стартовала первая лагерная смена в загородных лагерях отдыха. Уже приняли первых отдыхающих два лагеря — «Горный ключ» и «Светлячок». В них прибыли на отдых 375 и 337 воспитанников соответственно, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Заполняемость мест отдыха в нынешнем году составляет 75% от проектной мощности. Такие меры предприняты для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции в соответстии с требованиями управления Роспотребнадзора.

В лагерях отдыха побывала с инспекцией комиссия в составе председателя совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Тимура Алиева, представителя уполномоченного по правам человека в ЧР Абубакра Асаева, заместителя начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в ЧР Адама Халикова. Они убедились, что в преддверии летнего оздоровительного сезона администрациями лагерей были созданы все условия для полноценного отдыха детей.

Было проверено состояние санузлов, столовых, бассейнов, мест отдыха и проведения различных мероприятий. По словам Тимура Алиева, все организовано на высшем уровне, качественно и надежно. Выявленные мелкие недочеты должны быть устранены к моменту повторной проверки.