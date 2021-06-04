Москва, , 11:56 — REGNUM Рэп-исполнительница Айза Долматова вместе с певицей Лаймой Вайкуле стала участницей YouTube-шоу «Музыкалити». Выпуск доступен на канале Gazgolder.

Зрители шоу раскритиковали Айзу. Пользователи отметили, что она в отличие от Лаймы Вайкуле выглядит старше своих лет.

«Когда Лайма (67 лет) выглядит лучше Айзы (36 лет)», — прокомментировал пользователь CHANNEL FOR ME.

«Почему все наоборот? Айза как старушка сидит, а Вайкуле очень живо и молодо себя ведет», — считает пользователь My Duck's Vision.

«Мне одному кажется, что Лайма лучше выглядит чем Айза?» — спрашивает Влад Влад.

«У Айзы, оказывается, вообще нет своего мнения. Лайма личность, говорит, что думает, а эта просто со всем соглашается с ней», — написал Хоакин Паредас.

«Айза поддакивает Лайме на протяжении 53 минут», — отметил iamli __.

Ранее Айза призналась, что на протяжении долгого времени находилась в состоянии депрессии. В этот период она продолжила писать собственную книгу.

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