Иволгинский район, Бурятия, , 11:48 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии днём 4 июня произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser возле села Нурселение под Улан-Удэ вне пешеходного перехода сбил 11-летнего ребёнка, сообщает «МК в Бурятии».

В соцсетях опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, что ребёнок лежит у дорожного ограждения на обочине. Над ним склонилось несколько мужчин.

По данным СМИ, ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Напомним, в конце мая завершился процесс над известным политиком Баиром Жамбаловым, который в январе 2020 года на внедорожнике Land Cruiser Prado насмерть сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся. Суд приговорил его к 6 годам и 1 месяцу заключения в колонии-поселения. Как сообщало ИА REGNUM, отец девушки обжаловал решение суда, посчитав приговор слишком мягким.

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