Нур-Султан, , 11:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша принять участие в международной конференции, приуроченной к закрытию Семипалатинского полигона, сообщили в пресс-службе главы государства.

4 июня казахстанский лидер провел переговоры с генсеком ООН в режиме видеоконференции. Токаев отметил, что Казахстан поддерживает кандидатуру Гутерриша на второй срок на посту главы ООН.

Во время переговоров собеседники обсудили ситуацию в Афганистане, а также вклад Казахстана в мирное урегулирование ситуации в этой стране. Токаев также рассказал о мерах по противодействию коронавирусу в республике.

Отметим, днем закрытия Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане считается 29 августа 1991 года.