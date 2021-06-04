Сеул, , 12:22 — REGNUM Представители министерств и других государственных учреждений Южной Кореи призвали увеличить государственный бюджет на 2022 год в общей сложности на 6,3%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источники в министерстве стратегии и финансов страны.

По их словам, на следующий год необходим бюджет Южной Кореи в размере 593,2 трлн вон (~$533,7 млрд).

Известно, что министерство здравоохранения страны запросило увеличить средства на содержание на 9,6%, министерство окружающей среды — на 17,1%.

Отмечается, что увеличением бюджетных расходов в сферах здравоохранения, социального обеспечения и окружающей среды связано со стремлением справиться с пандемией коронавируса, сократить растущий разрыв в доходах и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Министерство планирования и финансов Южной Кореи намерено доработать проект бюджета и представит его Национальному собранию (парламент) до 3 сентября.