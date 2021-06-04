Ярославль, , 12:44 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля должны определить, был ли у мэра города конфликт интересов. 7 июня комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, начнёт рассмотрение представления прокурора города, касающееся мэра Ярославля Владимира Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах городской власти.

Муниципалитет Ярославля City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурор посчитал, что мэр нарушил нормы закона, не предупредив комиссию о возможном конфликте интересов при принятии решений о изменении статуса земельного участка у бывшего ТЦ «Карусель». Между тем, установить, был ли конфликт, может только комиссия по контролю за соблюдением запретов.

Как это происходит, подробно прописано в положении о комиссии. Она контролирует соблюдение антикоррупционных запретов самими депутатами муниципалитета, председателем горизбиркома и мэром города. Иначе говоря, в каждом сомнительном случае мэр должен обращаться в комиссию, предупреждая о возможном конфликте.

В случае, если орган государственной власти, правоохранительные органы, общественная палата или федеральные СМИ сообщают в комиссию о нарушении запретов со стороны депутатов, председателя горизбиркома или мэра, комиссия должна провести проверку. В случае с мэром Волковым именно это и произошло. Прокуратура обратилась с представлением к председателю муниципалитета. 7 июня комиссия должна назначить проверку.

Её сроки — 60 дней, но по решению председателя комиссии она может быть продлена до 90 дней.

При проведении проверки комиссия вправе проводить собеседование с должностным лицом, изучать представленные должностным лицом сведения и дополнительные материалы, получать от должностного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам, направлять мотивированные запросы в органы прокуратуры, Следственного комитета и иные госорганы.

После назначения проверки комиссия должна в письменной форме уведомить мэра в течение 2 рабочих дней. Также комиссия должна провести беседу с мэром в течение 7 рабочих дней со дня обращения должностного лица, «а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с должностным лицом, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, соблюдение каких ограничений и запретов подлежит проверке».

В ходе проверки мэр вправе «обращаться с просьбой о проведении беседы», «давать пояснения в письменной или устной форме», «представлять дополнительные материалы».

По итогам рассмотрения материалов комиссия принимает одно из двух решений. Она может признать, что конфликт интересов отсутствует, либо что он есть. Согласно закону о муниципальной службе, «непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы».

Как было сказано выше, установить наличие или отсутствие конфликта интересов может только комиссия по соблюдению запретов. Иными словами, карьера мэра города сейчас в руках депутатов муниципалитета. Народные избранники не могут засекретить проверку. Как сказано в положении о комиссии, она «осуществляет свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов». Отдельно сказано, что на заседании комиссии могут присутствовать не только её члены, но и любой депутат муниципалитета. Комиссию возглавляет депутат Олег Ненилин.

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