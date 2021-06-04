Москва, , 11:44 — REGNUM Судьба доллара выглядит лучше, чем состояние американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что доллар США ещё долго будет оставаться одной из самых стабильных мировых валют.

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«Доллар традиционно остается самой надежной валютой по многим показателям, но эрозия интереса к нему действительно становится все более заметной, — сказал Ордов. — К примеру, в 2020 году евро обошел доллар в международных расчетах. Пока не очень понятно, готов ли Китай следовать собственным заявлениям о снижении долларовых финансовых активов в госрезервах. Это может стать соломинкой, переломившей хребет американскому финансовому кораблю пустыни. В связи с глубокой интеграцией стран в единую финансовую систему ожидать быстрых изменений не приходится, поэтому в кратко‑ и среднесрочной перспективе доллар США сохранит свое доминирующее положение на многих рынках и в резервах экономически развитых стран».

Как полагает Ордов, парадокс ситуации заключается в том, что потенциал стать главной резервной валютой мира есть даже у швейцарского франка, но быть резервной валютой далеко не всегда выгодно и несет огромные системные риски для национальной экономики.

«Именно поэтому мы с вами видим достаточно вялую борьбу за звание «царя финансовой горы», — пояснил Ордов. — У Китая есть потенциал, но нет желания сделать юань лидирующей мировой валютой. Европа имеет желание и потенциал, но также стремится доминировать в большей мере на локальном европейском рынке. Поэтому судьба доллара выглядит лучше, чем состояние американской экономики, так как американская финансовая система адаптирована к роли мировой резервной валюты, в отличие от всех остальных стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что в мире есть несколько активов, соответствующих доллару по уровню стабильности и надёжности.

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