Москва, , 11:43 — REGNUM Слушают радио каждый день 22% жителей России. 3−5 раз в неделю — 7%, реже одного раза в месяц — 2%. Не слушаю радио 67%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Чаще всего граждане слушают радио в автомобиле (14%). на работе (5%) и занимаясь хозяйством или огородом (3%). Самые популярные радиостанции — Русское радио, Маяк, Дача, Дорожное радио (по 3%,) Европа Плюс. Авторадио, Шансон (по 2%).

Среди любителей слушать радио для 10% опрошенных это источник новостей, для 20% — музыки и развлекательных передач.

Опрос проведен 13−15 мая 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 19 лет в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего увлечены радиопередачами граждане 35−44 лет (66%). Не слушают радио люди 18−24 лет (51%).

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