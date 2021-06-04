Киев, , 11:57 — REGNUM На Украину вернулся капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поздравляю с возвращением домой украинского капитана судна Avant Garde Геннадия Гаврилова, которого с 2016 года удерживали на Шри-Ланке по ложным обвинениям», — сказано в сообщении.

Кулеба отметил, что в конце мая 2021 года местный суд оправдал моряка.

В 2015 году, после смены власти на Шри-Ланке, разрешения, согласно которым судно Avant Garde перевозило охрану и оружие для защиты кораблей от пиратов, были аннулированы, а гражданина Украины обвинили в незаконной перевозке оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у стен посольства США моряки попросили иностранных дипломатов помочь им в борьбе с украинскими чиновниками, которые требуют крупные взятки за «успешную» сдачу экзаменов.

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