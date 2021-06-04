Саранск, , 11:42 — REGNUM Следственные органы Мордовии обращаются к жителям республики с просьбой оказать содействие в установлении личности матери новорожденной девочки, тело которой было найдено в марте 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Также жителей призвали помочь установить возможных свидетелей.

До настоящего времени мать погибшей не установлена, подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта прошлого год около школы №10 в Саранске случайный прохожий обнаружил тело новорожденной без признаков жизни, с гнилостными изменениями. Была назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения, родился ли ребенок живым, а также какова причина его смерти. Позднее по данному факт было возбуждено уголовное дело.