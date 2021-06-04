Омск, , 11:40 — REGNUM Уголовное дело по информации о загрязнении окружающей среды возбуждено в Омске по результатам проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

По предварительным данным, неизвестные оставили более двух тысяч ртутьсодержащих трубчатых ламп, в том числе повреждённых, в лесном массиве в районе остановки «Пансионат» на Сыропятском тракте в Омске.

Следователи осмотрели место происшествия. Опасные отходы изъяты. Назначены необходимые экспертизы, проводятся выемки и другие следственные действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, опасную свалку ртутных ламп омичи обсудили в соцсетях.

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