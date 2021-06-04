Москва, , 11:40 — REGNUM Российские семьи, которым уже были назначены пособия на детей от трёх до семи лет, не лишатся этих выплат. Вступившие в силу новые правила начисления пособий на это не повлияют. Об этом 4 июня сообщили в Минтруде РФ.

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«Лишать пособий никого не будут», — подчеркнули в федеральном ведомстве.

В министерстве пояснили в беседе с ТАСС, что если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено.

«Даже если семья, которая уже получает пособие, обратилась за пересчётом и при проверке было выявлено, что новым критериям семья не соответствует, то родители продолжат получать выплату до истечения срока ее назначения», — уточнили в Минтруде РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, порядок назначения выплат семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет в России изменился с апреля 2021 года. Теперь процедура стала более адресной. Новые правила позволят отделить истинно нуждающихся граждан от тех, кто только формально попадает в категорию бедных.

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Так, при определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, трактора и лодки, а также пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности, а также сбережения в банковских вкладах.

Ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов заявил, что из-за нового порядка получения пособий, который претерпел изменения в 2021 году, в России некоторые семьи могут остаться без выплат на детей. Так, за пособием не сможет обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины.

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