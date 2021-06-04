Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Жители села Шукрути Чиатурского района (Имеретия), которые участвуют в акции протеста возле посольства США в Тбилиси, перешли на сухую голодовку. Об этом 4 июня сообщает интернет-газета Netgazeti.

Участники акции требуют от добывающей компании «Грузинский магний» компенсацию за повреждения домов. Они заявили журналистам, что перешли на сухую голодовку из-за «бездействия государства».

Сообщается, что часть активистов проводят голодовку 25 дней. Прошлой ночью трёх женщин доставили в клинику из-за ухудшения здоровья. Там им сделали переливание крови, а на утро женщины вернулись к посольству.

В Тбилиси активисты протестуют с 31 мая. Тогда жители Шукрути попросили посла США Келли Дегнан помочь решить их проблему.

Стоит отметить, что «Грузинский магний» является дочерним предприятием британской компании Stemcor. Жители Шукрути выходят на акции протеста с 2020 года. Они заявляют, что трещины, которые образовались стенах их домов, якобы появились из-за шахт предприятия. В руководстве компании заявляют, что повреждения якобы зафиксировали, когда предприятие не вело работы в этом регионе.

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