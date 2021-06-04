Берлин, , 11:40 — REGNUM Немецкая тюнинг-компания Posaidon представила многоступенчатую программу по модернизации обновлённого универсала Mercedes-AMG E 63. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модернизированная модель от Posaidon получит небольшие изменения внешнего вида, которые заключаются в замене заводской отделки на карбоновые детали.

Основные изменения произойдут в моторе. Так, для штатного четырёхлитрового турбомотора V8 мощностью 612 л. с. компания Posaidon предлагает четыре программы повышения производительности: до 707, 830, 880 и 940 «лошадей».

При этом до «сотни» обновлённое авто будет разгоняться всего за три секунды. Это сопоставимо с динамикой разгона модели Porsche 911 Turbo.

Чтобы добиться таких результатов, тюнеры «усилили» мотор Mercedes-AMG E 63 новыми турбинами, даунпайпами и альтернативной выхлопной системой. Также специалисты компании убрали воздушный фильтр, доработали головки блоков цилиндров и систему впрыска воды.

Ранее главный технический директор Mercedes-AMG Йохен Германн протестировал гиперкар Mercedes-AMG One, выполненный в стиле гоночного болида «Формулы-1». Испытания прошли в Германии на дорогах общего пользования.

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