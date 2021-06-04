Грозный, , 11:38 — REGNUM Первый рейс из аэропорта Грозного вылетел в столицу Египта. Новый рейс оказался весьма востребованным — на борту самолета А321 было 223 человека. Среди них были пассажиры из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Москвы. Выполняла перелет авиакомпания Nord Wind.

По словам генерального директора аэропорта Грозный «Северный» Альви Шахгириева, преимуществом данного рейса является его маршрут. Самолет летит из Москвы в Каир с пересадкой в Грозном. В обратном направлении лайнер также делает посадку в Грозном.

«Таким образом, мы открыли дополнительный полноценный рейс из Грозного в Москву (Шереметьево), обеспечили заполняемость борта (70% пассажиров — из Москвы) и, как следствие, получили определенную гарантию того, что рейс будет сохранен», — цитирует гендиректора аэропорта в Грозном ИА «Чечня Сегодня».

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