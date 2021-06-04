Стокгольм, , 11:38 — REGNUM В кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2 добавили новый класс персонажа под названием «Сестра Шипа». Об этом сообщалось на официальной странице игры в Steam.

Сестра Шипа — эта новая «профессия» для эльфийки Кериллан. Представительницы этого класса могут сражаться метательным копьём, посохом и призвать на помощь силы природы.

Vermintide 2 — это экшен с видом от первого лица, события которого разворачиваются в фэнтези-вселенной Warhammer. Игра рассчитана на кооперативное прохождение отрядом из четырёх человек.

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