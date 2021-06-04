Волгоград, , 11:43 — REGNUM Партию чёрной икры обнаружили полицейские в салоне автомобиля, остановленного в ходе оперативных мероприятий в Кировском районе Волгограда. Водитель, перевозивший банки с деликатесом, не смог предоставить на них документы, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе регионального УМВД.

На совместный рейд вышли инспекторы ДПС и оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Волгограда. В иномарке под управлением 57-летнего местного жителя обнаружено восемь пол-литровых стеклянных банок предположительно с икрой рыб осетровых пород. Водитель не смог предоставить необходимые документы на партию деликатеса, пояснив, что приобрёл товар на рынке в соседнем регионе.

Продукцию направили на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение.