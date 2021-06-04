Оренбург, , 11:36 — REGNUM В Оренбургской области все муниципальные образования приступили к отлову бездомных животных, которых стерилизуют, вакцинируют и выпускают в прежние места обитания. Об этом на совещании, где обсуждалась тема, доложил начальник управления ветеринарии минсельхоза Андрей Кордюков.

По данным ведомства, в 2020 году районы и города получили субвенции на отлов бездомных собак. Объем выделенного финансирования составил 15 млн 510,8 тыс. рублей, однако освоено было только 11 млн 204,5 тыс. рублей.

В 2021 году объем субвенции остался неизменным. Планируется отловить и обработать более 2000 бродячих животных. Все муниципальные образования заключили соответствующие контракты. На 1 июня законтрактована сумма в размере 13 млн 541,9 тыс. рублей.

Контракты уже полностью исполнены В полном объеме контракты исполнены в 13 муниципальных образованиях. Освоено 4 млн 214,7 тыс. рублей.

Частично отработали договоры Акбулакский и Тюльганский районы, Абдулинский и Соль-Илецкий городские округа, а также Оренбург. Освоено в общей сложности 1 млн 196,7 тыс. рублей.

Как отметили в минсельхозе, 23 муниципальных образования до сих пор не представили документы на оплату выполненных работ, хотя к отлову приступили все. Этим муниципалитетам надлежит освоить 7 млн 659,1 тыс. рублей бюджетных средств.

«Остроту проблемы надо снимать незамедлительно», — подчеркнул Кордюков. Он сообщил, что регулирование численности бездомных животных в 2021 году изысканы дополнительные денежные средства в размере 7 млн 758,7 тыс. рублей. С учетом сокращения сроков работы с животными планируется дополнительно обработать 1162 животных.

Общий объем финансовых средств на отлов бродячих собак в регионе в 2021 году составит 23 млн 269,5 тыс. рублей. Планируется отловить, стерилизовать и вакцинировать 3295 животных (на 1 июня отловлено 1348 собак).

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