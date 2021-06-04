Орел, , 11:35 — REGNUM Жительница Орла, обвиняемая в истязании собственного маленького сына, арестована по решению суда 3 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Следователями и криминалистами, собраны доказательства причастности подозреваемой к истязанию своего малолетнего ребенка и неисполнения обязанностей по его воспитанию, что позволило предъявить ей обвинение в совершении данных преступлений. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

Ранее в сети появилось видео, на котором молодая женщина достаёт из кроватки маленького сына, трясет его, а затем швыряет об пол. Прокуратура начала проверку по данному факту, затем было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что обвиняемая на протяжении длительного времени истязала сына, которому на данный момент исполнился не исполнилось и двух лет.

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