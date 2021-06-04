Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Завершение госиспытаний тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» ожидается до конца 2021 года. Об этом руководитель холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» Игорь Насенков сообщил 4 июня в ходе ПМЭФ-2021.

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Огнемётную систему ТОС-2 разработало тульское НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева, которое находится под управлением «Технодинамики». Производят систему пермские «Мотовилихинские заводы».

По словам Насенкова, предприятия в настоящее время активно работают по ТОС-2. До конца года запланировано окончание государственных испытаний. По их итогам будет принято решение о постановке «Тосочки» на вооружение, тогда предприятие в Перми загрузят новыми заказами.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественнца ТОС-2 «Тосочка» — огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек». У новой машины улучшены тактико-технические характеристики, базой служит автомобиль «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Для ТОС-2 повышена дальность пуска неуправляемых реактивных снарядов, полностью автоматизированы прицеливание, стрельба и управление огнём. «Тосочка» участвовала в параде Победы 2020 года.

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