Москва, , 11:34 — REGNUM Соединённые Штаты проявляют уважение в Китае только к тем, кто поддерживает деструктивную повестку Вашингтона. Об этом 4 июня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в Госдепе США прокомментировали годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, заявив, что в Соединённых Штатах уважают лишь тех, кто в КНР продолжает борьбу за права человека.

«Немного же тех, кого Госдеп в Китае уважает. Ни производителей фармацевтической продукции, которая идет на американский же рынок, ни тех, кто собирает на китайских заводах для Кремниевой долины микросхемы», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она подчеркнула, что у Госдепа нет уважения к труду, «есть только к тем, кто реализует их деструктивную повестку».

Как сообщало ИА REGNUM, студенческие волнения вспыхнули в Пекине 15 апреля 1989 года и достигли своего апогея 4 июня того же года. Тогда Народно-освободительная армия Китая при помощи танков подавила на площади Тяньаньмэнь выступления студентов, которые требовали от правительства страны проведения демократических реформ.

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