Брюссель, , 11:33 — REGNUM Разработчики игры Guns, Gore & Cannoli! работают над новым проектом по вселенной Warhammer 40,000. Он получит название Shootas, Blood & Teef, сообщалось в сервисе Steam.

В Shootas, Blood & Teef геймеры будут управлять орками, которые вторгаются в другие миры и сеют повсюду хаос. Сообщается, что всю игру можно будет пройти в кооперативе вместе с друзьями.

На странице проекта в Steam указано, что релиз состоится «уже скоро». Точная дата пока неизвестна.

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