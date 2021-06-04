Канберра, , 11:33 — REGNUM Сотрудники посольства Индонезии в Канберре посетили две школы, чтобы способствовать развитию индонезийского языка и культуры в образовательных учреждениях страны, сообщает Sindonews.

Посольство Индонезии укрепляет дипломатию индонезийского языка и культуры в австралийских школах.

Сотрудники посольства посетили христианскую общественную школу. Там индонезийский язык преподают с 1996 года, причем индонезийский язык является обязательным предметом для учащихся 6−8 классов и факультативным для 9−12 классов.

Индонезийская делегация также посетила двуязычную школу, которая активно проводит программы по обучению индонезийскому искусству и культуре, а также программы обмена учащимися.