Минск, , 11:35 — REGNUM Процесс аккредитации посла США в Белоруссии Джули Фишер еще не закончен и потому ее деятельность в отношении Минска не может считаться официальной. Об этом 4 июня заявил пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

«До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны», — приводит его слова РИА Новости.

Также Глаз напомнил, что, согласно Венской конвенции, глава диппредставительства другой страны считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания, или с момента вручения своих верительных грамот, или с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.

Отметим, ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что назначенная на пост посла США в Белоруссии Фишер в обозримой перспективе будет продолжать работать за пределами страны назначения, поддерживая «демократические устремления белорусских граждан» и сотрудничая с представителями гражданского общества и лидерами демократического движения, находящимися за пределами республики.