Москва, , 11:30 — REGNUM Если финансовые власти РФ разрешат 12-летним подросткам торговать на бирже, то это будет очень опасный и непродуманный шаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена в Татарии, член политсовета «Партии Роста» в Татарии Андрей Балта. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова о том, чтобы понизить до 12 лет минимальный возраст участников биржевых сделок.

«Считаю такой шаг очень необдуманным и очень опасным! Первое, к чему нужно приучить ребёнка, — это быть полезным обществу. Его нужно научить производству какого-то продукта или услуги, его нужно научить производить то, за что платят деньги. Необходимо учить детей не тому, как сделать удачные ставки и сорвать джекпот, а живому общению с людьми, чтобы он мог взаимодействовать в обществе и быть достойным его членом, — сказал Балта. — Да, сегодня стало возможным сделать пару ставок на фондовом рынке и что-то заработать, но также стало возможным потерять все за один день! Давайте смоделируем ситуацию на будущее, многократно усилим ее и предположим, что все ушли на фондовый рынок и зарабатывают там. Что мы получим? А получим мы полную остановку производства и абсолютно бесполезное общество, удовлетворяющее свои естественные потребности. Теперь предположим, что эту виртуальную игру кто-то решил прекратить, причём прекратить жестко, просто объявив виртуальные электронные деньги и биржевые операции вне закона, аннулировав электронные кошельки. Что останется у людей? Их квалификация потеряна, производства закрыты, денег на запуск производства нет».

Как пояснил Балта, не нужно никаких войн, чтобы уничтожить страну, которая перестала производить реальные продукты и услуги.

«Теперь игра под названием фондовый рынок, акции и криптовалюты все сделают без шума и пыли. Все это придумано, чтобы избавить людей от лишних денег», — сказал Балта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ уже призвали не разрешать детям играть на фондовом рынке.

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