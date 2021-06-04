Лиски, Воронежская область, , 11:30 — REGNUM Траур объявлен на территории Лискинского муниципального района Воронежской области на 4, 5 и 6 июня в связи с гибелью детей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации района 4 июня.

«В связи с трагическими событиями, повлекшими гибель несовершеннолетних детей, произошедшими 3 июня 2021 года в селе Копанище Лискинского муниципального района Воронежской области, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 4, 5, 6 июня 2021 года днями траура на территории Лискинского муниципального района Воронежской области», — говорится в распоряжении.

На территории района приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Воронежской области, флаги Лискинского муниципального района. Также рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в селе Копанище Лискинского района в результате обрушения бетонного перекрытия в недостроенном частном доме погибли трое мальчиков — двое 12 лет и один восьми лет. СК возбудил уголовное дело. дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

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