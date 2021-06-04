Москва, , 11:32 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen в рамках специального мероприятия в Москве представил новый компактный кроссовер Taos, созданный для рынка России. Видео с премьеры автомобиля размещено на YouTube-канале «Лиса Рулит».

Внешний вид новинки получился стремительным и динамичным. Модель имеет капот с глубокой выштамповкой, L-образные светодиодные дневные ходовые огни с новой матрицей, а также светодиодную полосу, соединяющую передние фары.

Для нового Taos будут предусмотрены три комплектации и два варианта силовых агрегатов. Кроме того, покупатели смогут приобрести спецверсию JOY!, созданную на основе комплектации Status.

В салоне модели будет установлена новейший мультимедийный комплекс с экраном размером 10 дюймов. Он поддерживает опцию App-Connect, оснащён Bluetooth и большим набором помощников IQ.Drive. Собран новый кроссовер Taos на модульной тележке MQB.

Ранее компания Volkswagen представила серийный вариант внедорожной версии кроссовера Taos. Автомобиль получил название Basecamp. В качестве силового агрегата у Taos Basecamp будет работать 110-сильный мотор рабочим объёмом 1,6 л либо 150-сильный турбированный двигатель объёмом 1,5 л.

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