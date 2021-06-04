4 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, который потребовал, чтоб украинская сторона имела возможность участвовать в американо-германских переговорах, касающихся «Северного потока — 2».

Оксана Переможенко, , 16:54 — REGNUM Просьбу разрешить украинской стороне участвовать в переговорах США и Германии по «Северному потоку — 2» высказали власти Украины. Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что, как считают в Киеве, «СП-2» «наносит удар в самое сердце Украины», причём не только экономический: страдает якобы и «политика безопасности».

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2. com

«В этой связи мы требуем получить возможность сидеть за одним столом на американо-германских переговорах, касающихся этого крайне опасного проекта», — заявил дипломат.

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Новость обсудили на странице сообщества «Факты ICTV» в видеохостинге YouTube. Многих возмутило заявление украинского дипломата, и люди не понимают, какое отношение Украина имеет к «Северному потоку — 2».

«Где Украина, а где этот «поток», еще скажите, что украинцы должны участвовать в американских выборах», — написал Sneider 2012.

«Северный поток» — бизнес-проект двух стран, каким боком тут Украина?» — спросила Менделея Потаповна.

Газ для Украины Chto-proishodit.ru

«Где мы, а где Германия и США? Ничего он не попутал?» — интересуется Сергей К.

«Слезайте уже с газовой иглы! Слабаки! 8 лет слезаете!!» — пишет Виктория Г.

«Давно так не смеялась. Таракан требует у хозяев квартиры оставлять ему еду!» — отреагировала Ангелина В.

«Ты ба! Мы даже требовать начали… Голосок прорезался?! А до этого мы почему ничего не требовали?! Или это понты для приезжих?!» — спросила Лариса Николаевна.

«Украина, как алкаш-побирушка, который увидел, что сосед покупает продукты, и просит у него пару копеек на водочку!!!» — отметил читатель под псевдонимом Русский южный.

«Наглость — второе счастье, прям как девиз жизни для некоторых особ», — добавила Рауза П.

«Было время (годы) на подготовку плана действий после отключения транзита. В итоге что? Опять требуем что-то несуразное», — пишет Mr. K.

«Кормовая база для украинских воров уменьшается», — отметил Иван Ж.

«Весь мир — театр, и только Украина — цирк!!!» — написала Калерия Н.

Жорж-Пьер Сёра. Цирк. 1891

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Отметим, в правительстве Германии заявили, что «не комментируют» заявление посла Украины о желании Киева участвовать в переговорах ФРГ и США по газопроводу «Северный поток — 2».

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