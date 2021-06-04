Лондон, 4 июня 2021, 11:27 — REGNUM Состоялся анонс Chaos Gate — Daemonhunters — тактической ролевой игры по вселенной Warhammer 40,000. Трейлер проекта был опубликован на YouTube.
В Daemonhuters игрокам предстоит управлять отрядом Серых Рыцарей — могучих воителей, которые сражаются с демонами. По словам разработчиков, геймеров ожидает множество классов персонажей, различного оружия и уникальных противников.
Релиз Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters ожидается в 2022 году. Точная дата пока неизвестна.
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