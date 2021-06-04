Оренбург, , 11:24 — REGNUM В Оренбургской области есть эффект применения метода регулирования численности бездомных животных — отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска в прежние места обитания (ОСВВ). Однако на решение проблемы бродячих собак уйдет до пяти лет. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии министерства Андрей Кордюков на совещании с представителями муниципальных образований, где обсуждалась актуальная тема.

«Есть эффект от его применения. Главная задача — массово провести стерилизацию поголовья безнадзорных животных, не допускать пополнения популяции новыми особями и максимально сократить кормовую базу для животных», — сказал Кордюков.

Он также отметил, что в населенных пунктах с численностью жителей до 300 тыс. человек применяемый метод регулирования численности животных может дать положительный эффект в течение одного года или полутора лет, в более крупных населенных пунктах — от двух до пяти лет.

Напомним, в Оренбургской области остро стоит проблема с бродячими собаками. Жители жалуются на стаи собак, которые не всегда настроены доброжелательно. В Оренбурге конкурс на отлов бездомных животных пришлось проводить неоднократно из-за отсутствия заявок. В областном центре, по оценке мэрии, около 10 тыс. бродячих собак при норме в 3 тысячи. В первой половине 2021 года из-за тупиковой ситуации, когда не осуществлялся отлов, горожане решались на самосуд и брали в руки оружие, а также травили животных.

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