Омск, , 11:24 — REGNUM Уголовное дело о нападении на корреспондентов НТВ возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

По версии следствия, вечером 28 мая в селе Покровка ранее судимый 32-летний мужчина решил помешать корреспондентам проводить видеосъёмку. Он ударил оператора, от чего последний упал. Находившаяся у него в руках видеокамера была повреждена.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омской области правоохранительные органы объявили о проверке информации о нападении на съёмочную группу телеканала НТВ. Журналисты снимали репортаж о сельском депутате и его супруге, якобы подозреваемой в изготовлении детской порнографии.

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